Qualcomm si prepara a presentare ufficialmente l’attesa nuova generazione delle sue CPU di fascia alta che, a differenza di quanto previsto, sul mercato arriverà con il nome di Snapdragon 8 Gen1 e non Snapdragon 898.

Ovviamente intorno a Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 c’è una grande curiosità e sono in tanti a chiedersi quali saranno gli smartphone che avranno la possibilità di arrivare sul mercato per primi con a bordo tale CPU (i modelli della serie Xiaomi 12 dovrebbero essere quelli che faranno esordire tale CPU).

OnePlus 10 Pro avrà una super CPU

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, tra gli smartphone che avranno l’onore di arrivare sul mercato per primi con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 vi dovrebbe essere pure OnePlus 10 Pro.

Ricordiamo che, rispetto alle precedenti generazioni, la serie OnePlus 10 sarà presentata in anticipo e il suo lancio in Cina pare sia in programma per gennaio (in Europa, invece, potrebbe essere necessario avere pazienza per un paio di mesi in più).

Tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di punta di OnePlus non dovrebbero mancare un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate a 120 Hz, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria interna (con tecnologia UFS 3.1), con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 125 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, frontalmente OnePlus 10 Pro dovrebbe vantare un singolo sensore da 32 megapixel (posizionato in un foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo) mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera realizzata in collaborazione con Hasselblad (con un sensore primario da 48 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 8 megapixel).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di OnePlus del mese

Non lasciatevi sfuggire tutte le migliori offerte del Cyber Monday