OPPO, quest’oggi, in occasione del Cyber Monday, dà il via a 24 ore di sconti incredibili OPPO Store su una vasta selezione di prodotti.

Tante offerte su OPPO Store per il Cyber Monday

I protagonisti della interessante iniziativa dell’azienda cinese sono tutti i dispositivi della serie OPPO Find X3 e Reno6, a cui si aggiungono anche alcuni dispositivi legati al mondo wearable e audio. Oltre agli sconti esclusivi disponibili per la giornata odierna, l’azienda offre anche un ulteriore sconto pari a 15 euro per tutti gli utenti che si iscriveranno a OPPO Store e alla OPPO Community, mentre sarà garantito anche uno sconto immediato del valore di 5 euro per chi si iscriverà alla newsletter.

Ecco le offerte esclusive su OPPO Store per il Cyber Monday sulla serie OPPO Find X3:

Le offerte su OPPO Store per la serie OPPO Reno6:

Alle offerte in alto si aggiungo anche le seguenti in ambito wearable e audio:

