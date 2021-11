La cronologia di lancio della serie di smartphone POCO X4 è emersa per mano del noto informatore Mukul Sharma che ha rivelato i modelli che debutteranno in India e le loro tempistiche previste.

In primo luogo la gamma dovrebbe includere POCO X4, POCO X4 NFC, POCO X4 GT e POCO X4 Pro. Ecco quando dovrebbero arrivare sui mercati questi nuovi smartphone POCO.

Trapelano le tempistiche di lancio della serie POCO X4

I test dello smartphone POCO X4 NFC sono già iniziati e debutterà nei mercati globali nel primo trimestre del 2022, ma al momento non è trapelato nulla delle sue specifiche. POCO X4 verrà lanciato in India nel primo trimestre del 2022 come legittimo successore di POCO X3 che è stato ben accolto nel paese.

POCO X4 GT è l’ennesimo smartphone della serie X in lavorazione e sarebbe riservato ai mercati globali, poiché l’informatore afferma che non ci sono ancora piani di lancio in India.

Infine, POCO X4 Pro potrebbe metterci un po’ di tempo per diventare ufficiale, tuttavia la cronologia esatta non è stata ancora rivelata per questo dispositivo. Attualmente la società sta lavorando su POCO X4 e X4 Pro per il mercato indiano.

In copertina: POCO X3 Pro

