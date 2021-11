Se siete alla ricerca di offerte per il Black Friday relative alla smart home, quest’oggi vi diamo la possibilità di scoprire come acquistare l’ottima Philips Hue White a soli 4 euro su Amazon.

Philips Hue White in offerta su Amazon con il Black Friday

Sì, avete capito bene. L’offerta del Black Friday di Amazon porta la Philips Hue White a meno di 5 euro ma solo se utilizzate il codice coupon “ALEXABULB” in fase di acquisto. Cliccando il link in calce alla news verrete portati all’interno della pagina della lampadina smart dove è possibile sfruttare un doppio sconto: uno da 0,79 euro al checkout, e un altro che tramite codice coupon porta il prezzo complessivo di acquisto a 4,20 euro invece di 15,80 euro.

La promozione potrebbe non essere disponibile per tutti gli utenti, ma tentare non costa nulla. Philips Hue, lo ricordiamo, è la lampadina smart da 9 W completamente gestibile in remoto tramite l’app companion per lo smartphone. Per le funzionalità aggiuntive è invece necessario avere il bridge Hue.

