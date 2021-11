L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rifilato una sanzione da 10 milioni di euro a ciascuno dei due colossi Google e Apple per violazioni nell’uso dei dati degli utenti ai fini commerciali.

Secondo quanto accertato dall’Antitrust nel corso delle istruttorie appena concluse, Google non ha adeguatamente informato il consumatore per aiutarlo a decidere consapevolmente se accettare che la società raccolga e usi ai fini commerciali le sue informazioni personali, predisponendo la relativa opzione automaticamente selezionata in fase di creazione dell’account, con l’utente che deve eventualmente scegliere di non condividerli.

Quanto a Apple, l’autorità ha stabilito che in sostanza la società ha messo in atto una pratica aggressiva in fase di creazione dell’ID Apple, non offrendo al consumatore la possibilità di non condividere i suoi dati.

Apple e Google non ci stanno e annunciano ricorso

Le due Big Tech non sono d’accordo con quanto stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e annunciano ricorso. A seguire le risposte di Google e Apple in merito alla questione.

“Seguiamo pratiche eque e trasparenti per fornire ai nostri utenti servizi utili, così come forniamo informazioni chiare sul loro utilizzo – commenta un portavoce di Google – Offriamo alle persone la possibilità di gestire le proprie informazioni con strumenti semplici, anche per limitare l’uso dei dati personali, e lavoriamo con impegno per essere pienamente conformi alle norme per la protezione dei consumatori. Non siamo d’accordo con la decisione dell’Autorità e faremo ricorso”.

“Crediamo che l’opinione dell’Autorità sia sbagliata e faremo ricorso contro la decisione – è il commento di un portavoce di Apple – Apple è da tempo impegnata nella protezione della privacy dei nostri utenti e lavoriamo con il massimo impegno per progettare prodotti e funzionalità che proteggano i dati. Diamo a tutti gli utenti un livello di trasparenza e controllo all’avanguardia nel settore, in modo che possano scegliere quali informazioni condividere o meno, e come vengono utilizzate”.

Recentemente l’AGCM ha già fatto cassa con Apple, oltre che con Amazon, per oltre 200 milioni di euro complessivi.

