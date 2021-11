Moncage è un puzzle game avventuroso che si svolge all’interno di un misterioso cubo i cui lati ospitano mondi unici come ad esempio una vecchia fabbrica, un faro, un parco divertimenti, una chiesa, ecc. Anche se a prima vista sembrano non correlati, questi mondi si connettono in modo sottile e intricato.

Moncage è un illusorio puzzle game basato sulla prospettiva

Il gameplay è basato sulle illusioni prospettiche generate dalla manipolazione del cubo, le quali vanno interpretate utilizzando l’immaginazione per individuare ogni possibile interazione tra i diversi lati del cubo.

Risolvendo gli enigmi si ottengono delle foto che fanno emergere dei ricordi che compongono una storia sorprendente tutta da scoprire da una moltitudine di angoli.

Il gioco mette a disposizione vari sistemi di guida per aiutare a prevenire che i giocatori rimangano bloccati. Il focus può essere attivato per evidenziare gli elementi chiave della soluzione, mentre i testi di suggerimento sono disponibili per fornire ulteriore chiarezza. Se ciò non bastasse sono previste delle procedure video che possono essere sbloccate.

Ci sono un totale di 15 obiettivi nel gioco, ognuno corrispondente a una medaglia che è stata realizzata con un design unico e sorprendente.

Moncage è disponibile per Android al prezzo di € 3,89 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

