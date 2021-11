JUMANJI: La Maledizione Torna è un gioco da tavolo in versione digitale ispirato al film del 1995. Il board game offre la possibilità di divertirsi con altri tre giocatori un round dopo l’altro.

Il gioco da tavolo di Jumanji è ambientato in una giungla misteriosa. A ogni lancio dei dadi terribili minacce irrompono in città e dovranno essere fermate per evitare che la giungla riesca a sopraffare la propria squadra.

JUMANJI: La Maledizione Torna è un intrigante board game collaborativo

Il gameplay permette di collaborare in tempo reale con il proprio team per affrontare le creature e le piante che gli indovinelli di Jumanji disseminano nel mondo ed evitare il cacciatore Van Pelt.

È possibile utilizzare gli oggetti per liberare gli amici dai rampicanti e proteggerti con uno scudo magico, gestire la magia delle pedine, sfruttare oggetti bonus che aggiungeranno secondi preziosi ai combattimenti e punti squadra che aiuteranno un amico a fuggire dai rampicanti.

Raccogliendo le gemme man mano che si avanza sul tabellone si potrà scegliere tra una vasta gamma di abilità magiche. Per vincere un giocatore deve raggiungere il centro del tabellone, ma per riuscirci sarà fondamentale il gioco di squadra. Tuttavia l’IA può sostituire i giocatori mancanti.

JUMANJI: La Maledizione Torna include 6 personaggi diversi tra cui scegliere, 7 minacce pronte a impedirvi di terminare il gioco, 5 luoghi da difendere, un’ampia scelta di pedine giocatore, ognuna collegata al misterioso cuore di Jumanji, e una colonna sonora originale di Christopher Willis.

JUMANJI: La Maledizione Torna è disponibile per Android al prezzo di € 2,99 con acquisti in-app opzionali per acquistare oggetti di gioco extra.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

