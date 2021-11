Prosegue la settimana del Black Friday, che sta per arrivare al culmine, e con essa le tantissime offerte di Xiaomi, che sta scontando tantissimi prodotti sul proprio store online mi.com. Oggi parliamo della fascia medio/bassa del mercato dove Xiaomi si affida a Redmi, brand diventato indipendente dal colosso cinese ma ancora legato a doppio filo alla casa madre.

Ottimi sconti sulla serie Redmi Note 10

Nella fascia che si aggira tra i 200 e i 300 euro la concorrenza è molto forte, ma Redmi non si tira certo indietro e con la serie Redmi Note 10 è pronta a dare il filo da torcere a chiunque. Sono tre i modelli in promozione in questo Black Friday, molto simili tra di loro ma ciascuno con le proprie peculiarità.

Si parte da Redmi Note 10S, il più economico della gamma ma forse il più interessante per le sue caratteristiche tecniche. È sufficientemente compatto, grazie a uno schermo da 6,43 pollici, utilizza una CPU MediaTek Helio G95 con 6 GB di RAM LPDDR4X e 64 o 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.2 che garantiscono ottime prestazioni in tutte le situazioni.

Ottima la batteria con i suoi 5.000 mAh e la ricarica rapida a 33 watt, buona la fotocamera con sensore da 64 megapixel, ultra grandangolare e due sensori ausiliari, completa la connettività (manca solo il 5G) con WiFi dual band, Bluetooth 5.0, GPS e NFC, certificazione IP53, speaker stereo e quattro colorazioni. In occasione del Black Friday di Xiaomi potete acquistarli a prezzi scontati su mi.com utilizzando i link sottostanti:

Se invece siete interessati alla connettività 5G ma il vostro budget si aggira attorno ai 200 euro, la scelta migliore è Redmi Note 10 5G, che dispone di uno schermo da 6,5 ” FullHD con DotDisplay e che sotto la scocca alloggia un MediaTek Dimensity 700, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna nella sola versione in promozione per il Black Friday.

Ottima la capacità della batteria con i suoi 5.000 mAh e la ricarica rapida a 18 watt, mentre la fotocamera può contare su un sensore principale da 48 megapixel affiancato da due sentori ausiliari da 2 megapixel. Completa sotto tutti i punti di vista la connettività, con supporto a 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e presa da 3,5 mm per le cuffie. A seguire il link per l’acquisto su mi.com.

Redmi Note 10 5G 4-128 GB a 209,90 euro invece di 249,90 euro

Il top di gamma della serie è invece Redmi Note 10 Pro, dotato di schermo FullHD AMOLED da 6,67 pollici, Snapdragon 732G, 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna e batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida a 33 watt. Buono il comparto fotografico, con sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e due sensori ausiliari da 5 e 2 megapixel.

Bene anche la connettività, che manca solo del 5G, ma che offre WiFi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, presa per le cuffie e doppio speaker stereo. Completa il tutto la certificazione IP53 per resistere a polvere e schizzi d’acqua.

Continuate a seguirci perché le offerte del Black Friday di Xiaomi non finiscono qui. Ricordatevi di seguire il nostro canale Telegram dove posteremo ulteriori offerte in arrivo nei prossimi giorni.