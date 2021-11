Il team di HONOR ha finalmente confermato che la serie HONOR 60 sarà lanciata in Cina la settimana prossima e ciò anche se la precedente generazione, ossia HONOR 50, ha fatto il proprio esordio ufficiale soltanto a luglio.

L’appuntamento per l’evento di presentazione ufficiale della serie HONOR 60 è fissato per mercoledì 1 dicembre 2021 ma il produttore ha deciso di darci una sorta di assaggio del design dello smartphone attraverso la seguente immagine, che ci mostra la sua parte posteriore.

Cosa sappiamo della serie HONOR 60

In particolare, guardando HONOR 60 colpisce subito il suo comparto fotografico, inserito in un modulo nell’angolo in alto a sinistra composto da due anelli, nei quali dovrebbero trovare posto due sensori di dimensioni generose e tra essi sembrerebbe esserci un terzo sensore più piccolo.

Il produttore cinese ha anche pubblicato un video promozionale che mostra una colorazione che ricorda un cielo stellato che si illumina quando la luce colpisce da determinate angolazioni e un design curvo che offre un look che sembra volto a conquistare il pubblico più giovane.

HONOR non ha ancora svelato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie HONOR 60 ma, stando a quanto è emerso sino a questo momento, i modelli dovrebbero essere tre: oltre a quello “base”, infatti, vi dovrebbero essere una versione Pro e una variante SE.

Probabilmente con questi smartphone il produttore cinese proverà a tenere testa a quelli della serie OPPO Reno7 (anche in questo caso tre telefoni, ossia “base”, Pro e SE), la cui presentazione ufficiale dovrebbe avere luogo il 25 novembre.

Resta da capire se la commercializzazione della serie HONOR 60 sarà limitata alla sola Cina o se, al contrario, nel giro di qualche mese questi smartphone arriveranno anche nei mercati europei.

