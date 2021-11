È iniziata la settimana che ci porterà al Black Friday, che quest’anno è in programma venerdì 26 novembre, e sono già attive migliaia di offerte. Se avete aspettato questo periodo per sfruttare le promozioni e state cercando dispositivi intelligenti per la pulizia della casa, oggi vi proponiamo alcune offerte di Tineco, azienda specializzata in aspirapolvere e lavapavimenti che si possono collegare allo smartphone.

Tutti i prodotti Tineco disponibili per il mercato italiano sono in vendita su Amazon, risultando quindi semplici da acquistare e da ricevere a casa propria. Sono ben dieci i modelli in offerta, otto aspirapolvere cordless e due lavapavimenti. Tra questi i due fiori all’occhiello sono Pure One S12 e FLOOR ONE S3, entrambi collegabili a uno smartphone Android per poter avere sempre sotto controllo lo stato di usura dei componenti e per conoscere lo stato della batteria.

Partiamo proprio da Tineco FLOOR ONE S3, il gioiello dedicato alla pulizia della casa. Si tratta di una lavapavimenti, che svolge una doppia funzione, essendo infatti in grado di aspirare anche sporco e liquidi e sostituendo in un colpo solo un tradizionale aspirapolvere cordless e un mocio per lavare il pavimento.

Ve ne abbiamo parlato diffusamente nella recensione di Tineco FLOOR ONE S3, ma tra i suoi punti di forza ci sono il riconoscimento dello sporco sul pavimento., che consente di aumentare sia la velocità di rotazione della spazzola sia la forza aspirante, per avere un pavimento sempre pulito. Sono presenti un serbatoio per l’acqua pulita, nel quale inserire il detergente fornito in dotazione, e uno per l’acqua sporca, così da garantire la massima igiene possibile con un solo passaggio.

E grazie alla funzione di aspirazione il pavimento sarà quasi immediatamente asciutto, facendovi risparmiare parecchio tempo. È possibile collegare la lavapavimenti allo smartphone, per conoscere lo stato di carica della batteria e dei consumabili. E al termine della pulizia non dovrete nemmeno preoccuparvi di pulire il dispositivo: basta infatti premere il tasto apposito e seguire le istruzioni vocali per risciacquare autonomamente la spazzola principale e i condotti di aspirazione, per avere una lavapavimenti sempre pulita e igienizzata.

In occasione del Black Friday potete acquistarla su Amazon al prezzo speciale di 279,3 euro invece di 409 euro.

Tineco A11 Master è probabilmente il modello più apprezzato della compagnia, in quanto riesce a coniugare prezzo e prestazioni in maniera sublime, offrendo una doppia batteria e numerosi accessori per pulire ogni angolo della casa. Sono ben 15 i componenti presenti all’interno della confezione di vendita, con tre spazzole motorizzate e sei altri accessori per raggiungere anche i punti più inaccessibili.

La doppia batteria permette di pulire in maniera accurata l’intera abitazione, senza dover utilizzare il livello minimo di potenza o attendere i tempi di ricarica. Il sistema di filtrazione a quattro stadi blocca il 99,97 degli allergeni rendendo più salubre l’ambiente domestico o di lavoro. In occasione del Black Friday è in vendita su Amazon al prezzo di 251,3 euro invece di 389 euro, uno sconto davvero allettante.

Tineco Pure One X è al momento il migliore tra gli aspirapolvere cordless del brand, con una serie di sensori che rilevano eventuali residui sul pavimento e regolano di conseguenza la potenza di aspirazione. È dotato di una batteria da 2.500 mAh che permette di raggiungere fino a 70 minuti di autonomia, per pulire ambienti di grandi dimensioni con una singola carica.

Si tratta di un aspirapolvere caratterizzato da un peso contenuto e da un’ottima silenziosità, per pulire senza disturbare nessuno anche alla massima potenza. È possibile collegarlo a uno smartphone Android per conoscere lo stato della batteria e dei filtri in ogni momento, e sapere se è pronto all’uso o se necessità di manutenzione.

Potete acquistare Tineco Pure One X su Amazon a 188,30 euro invece di 289 euro.

Tineco Pure One 12 è uno dei modelli di punta della compagnia per quanto riguarda gli aspirapolvere cordless, con i suoi sensori intelligenti iLoop che rilevano lo sporco e permettono di regolare automaticamente la forza aspirante, per garantire sempre la miglior pulizia possibile. La possibilità di collegarsi a uno smartphone Android permette di conoscere lo stato del prefiltro (sostituibile e che può essere pulito a fondo con l’apposito accessorio in dotazione), la carica della batteria e numerose altre informazioni, è sicuramente un plus che lo rende ancora più attraente. Potete saperne di più leggendo la nostra recensione di Tineco Pure One S12.

In occasione del Black Friday potete acquistarlo su Amazon a 321,30 euro invece di 459 euro, fino al 20 novembre.

Se questi erano i fiori all’occhiello di Tineco, sono molti altri i dispositivi in promozione per il Black Friday, sempre in vendita su Amazon e con prezzi validi fino al 29 novembre. In alcuni casi avrete qualche giorno in più per approfittare della promozione. Ecco tutti gli altri modelli in offerta in questi giorni:

