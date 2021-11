Entra nel vivo oggi la settimana del Black Friday, il giorno più atteso dagli appassionati di shopping, e tra le migliaia di prodotti in offerta troviamo anche alcuni aspirapolvere robot e cordless di Dreame, azienda partner di Xiaomi specializzata proprio in sistemi per la pulizia della casa.

Sono sei i dispositivi in promozione sullo store ufficiale all’interno di Amazon, tre robot e tre modelli cordless, per soddisfare le necessità di chi cerca i migliori prodotti a un prezzo competitivo. Andiamo a scoprire nel dettaglio prodotti e sconti inseriti nella promozione Dreame del Black Friday.

Le offerte del Black Friday di Dreame

Partiamo dall’aspirapolvere robot Dreame D9 che pur essendo il più economico è comunque un modello di ottima qualità. È dotato di una forza aspirante di 3.000 Pa, sistema 2 in 1 per l’aspirazione e il lavaggio del pavimento, navigazione laser con algoritmo intelligente in grado di riconosce le stanze e consentire la pulizia solo di determinati ambienti.

Può essere controllato tramite smartphone, con l’app Xiaomi Home, ma anche con Amazon Alexa, per gestire la pulizia di casa solo con la voce. La batteria da 5.200 mAh consente di pulire fino a 200 metri quadri ma l’algoritmo intelligente permette a Dreame D9 di tornare alla base quando la batteria scende sotto al 20% e riprendere la pulizia da dove era stata interrotta.

Potete acquistare Dreame D9 su Amazon a 239 euro invece di 329,99 euro.

Dreame L10 Pro è invece il modello più evoluto tra quelli privi di base di svuotamento, con una forza aspirante che raggiunge i 4.000 Pa e una batteria da 5.200 mAh che permette di raggiungere le due ore e mezza di pulizia. Si controlla tramite app o Alexa, offre la possibilità di pulire il pavimento con il panno in microfibra integrato ed è caratterizzato da un algoritmo particolarmente evoluto.

Riconosce e suddivide le stanze in maniera automatica e precisa (come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Dreame L10 Pro), permette di impostare aree da evitare o di creare pareti virtuali. Il sistema SLAM è tra i più evoluti in circolazione e dopo aver effettuato una prima pulizia “esplorativa” è in grado di creare il percorso migliore e ottimizzare la pulizia di casa.

Potete acquistare Dreame L10 Pro su Amazon a 325 euro invece di 389,99 euro. Per ottenere il prezzo indicato è necessario spuntare la casella “Applica coupon 64 euro” presente nella pagina dell’offerta.

Dreame Z10 Pro è una evoluzione del modello precedente, dal quale eredita la potenza di aspirazione di 4.000 Pa e la batteria da 5.200 mAh per garantire la pulizia profonda di un’abitazione di grandi dimensioni. Il sistema di navigazione LiDAR è tra i più evoluti in circolazione, con un nuovo sistema di rilevamento degli ostacoli ancora più preciso ed efficace.

Questo modello è dotato di una base di svuotamento automatico, che vi evita di dover svuotare il cassetto della polvere, raccogliendo in autonomia lo sporco e immagazzinandolo in un sacchetto, che può essere sostituito ogni due mesi circa. Si controlla tramite Xiaomi Home o Amazon Alexa, è dotato di un sistema mop per il lavaggio del pavimento in una sola passata, con la possibilità di regolare tramite app il livello di acqua utilizzato.

Lo potete acquistare su Amazon a 415 euro invece di 499,99 euro.

Passiamo ora a Dreame T20, aspirapolvere cordless tra i più venduti anche nel nostro Paese, grazie a una serie di soluzioni che lo fanno apprezzare. Il motore Dreame SPACE 4.0 raggiunge i 125.000 giri al minuto generando una forza aspirante pari a ben 25.000 Pa, per pulire anche le superfici più difficili.

La batteria, che può essere rimossa per prolungare la vita utile dell’aspirapolvere, offre un’autonomia che raggiunge i 70 minuti, e tenendo una batteria di scorta potrete pulire tutta la casa senza perdite di tempo. Grazie allo speciale dock di ricarica potrete inoltre caricare la batteria presente nell’aspirapolvere e anche quella di riserva, così da non farvi mai trovare impreparati.

Potete acquistare Dreame T20 su Amazon a 279 euro invece di 329,99 euro

Per chi non vuole compromessi ecco Dreame T30, il top di gamma del produttore cinese, dotato di un motore in grado di generare 190 WA di potenza e 27.000 Pa di forza aspirante, per pulire a fondo qualsiasi superficie. La modalità di rilevamento intelligente permette inoltre di migliorare l’autonomia: l’aspirapolvere è infatti in grado di riconoscere la quantità di sporco presente regolando di conseguenza la forza aspirante.

La spazzola motorizzata è dotata di uno speciale design anti ingarbugliamento, per evitare che capelli o peli finiscano per compromettere l’efficienza della pulizia. Lo schermo a colori mostra tutte le informazioni sulla pulizia, l’autonomia residua e il livello di potenza con un sistema di colori che permette di capire con semplicità l’efficacia della pulizia.

Potete acquistare Dreame T30 su Amazon a 359,99 euro invece di 459,99 euro.

Chiudiamo con una menzione per Dreame T10, che pur non essendo in promozione per il Black Friday è comunque un modello degno di nota al prezzo a cui viene proposto. Con una forza aspirante di 20.000 Pa e una autonomia che raggiunge i 60 minuti è uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Il sistema di filtrazione a 5 stadi blocca il 99,97% delle polveri sottili, per offrire un’aria più pulita in casa. Nella confezione di vendita sono presenti sei diversi accessori e spazzole, per pulire qualsiasi superficie, anche in auto.

Potete acquistare Dreame T10 a 259,99 euro

Informazione Pubblicitaria