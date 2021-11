Il Black Friday 2021 è iniziato in anticipo per volere di Amazon, Unieuro e MediaWorld, che hanno dato il via alle danze una settimana prima ovvero il 19 novembre 2021. Moltissime le offerte già presenti dunque ma la catena contraddistinta dal colore rosso vuole alzare l’asticella e lo fa proponendo il Single’s Day in ritardo con la promozione: “il 20 e il 21 facciamo il 22”, ovvero il 22% di sconto.

La nota catena di elettronica infatti, a causa di alcuni problemi legati a un recente attacco hacker, ha di fatto saltato la giornata del Single’s Day del 11 novembre 2021, essendo impossibilitata a far partire la promozione in programma. Ora che i problemi sembrano essere risolti la voglia recuperare è molta e prende così il via un weekend all’insegna del 22% di sconto su tantissimi prodotti (con qualche esclusione).

Sconto del 22% da Mediaworld, il 20 e il 21 novembre

A dire la verità l’iniziativa è partita con qualche ora di anticipo, per la precisione intorno alle ore 20:00 del 19 novembre 2021. Chi ci segue sul canale Telegram Prezzi.Tech non si è certamente perso alcune delle offerte più allettanti come Samsung Galaxy Z Fold3 a 1032 Euro, Redmi Note 10S a 166 Euro, Asus Zephyrus GA503QS con RTX3080 a 2183 Euro e Galaxy Watch 4 a 155 Euro.

Tutti prodotti che, rispetto alla promozione precedente già esistente, hanno subito un ulteriore calo di prezzo del 22% raggiungendo cifre quasi impensabili. Molti di questi prodotti purtroppo sono terminati ma è possibile che nelle prossime ore MediaWorld rifornisca gli stock e renda di nuovo disponibili alcune offerte.

Ecco qualche offerta di esempio:

Se state cercando altri prodotti in particolare, non vi resta che recarvi sul sito Mediaworld tra il 20 e il 21 novembre e cercare nel catalogo.

Di seguito le esclusioni della promozione: tutti i prodotti con etichetta “Black Friday”; tutti i prodotti facenti parte delle promo online (compreso il SOLO PER OGGI); tutti i prodotti facenti parte della promozione “Il meglio degli Accessori per PC”; tutti i modelli di iPhone, tutti gli Apple Watch; tutti gli AirPods; tutti i prodotti Amazon: tutti i prodotti Google; tutti i modelli di Samsung ZFlip; iPad, MacBook e iMac e accessori Pc Apple; tutte le console; tutti i prodotti a marchio KitchenAid, Smeg, Dyson, Miele e Liebherr; i prodotti incasso a marchio Samsung; i prodotti appartenenti alle categorie Film e Musica; i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci , le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MW.

Offerte per categoria