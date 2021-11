Alcuni smartphone al giorno d’oggi hanno più RAM dei computer da gioco, come ad esempio Asus ROG Phone 5 Ultimate Edition dotato di 18 GB di RAM.

Lo smartphone ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition celebra il successo della China National Space Administration, l’agenzia spaziale cinese che ha fatto atterrare con successo la navicella Tianwen-1 su Marte e gestisce anche la propria stazione spaziale chiamata Taingong.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition può arrivare a 20 GB di RAM

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition è dotato di 18 GB di RAM, ma qualora non fossero sufficienti il dispositivo è in grado di attingere anche alla RAM virtuale offrendo fino a 20 GB di RAM in totale. Nessun problema per lo spazio di archiviazione, visto che il dispositivo di ZTE offre fino a 1 TB di memoria interna.

La RAM virtuale potrà essere utilizzata anche dal modello ZTE Axon 5G non Ultra, non Aerospace che potrà dunque raggiungere i 20 GB con l’aiuto di 8 GB di RAM virtuale che si sommeranno ai 12 GB di RAM fisica.

Lo smartphone ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition sarà in vendita in Cina a partire dal 25 novembre, ma il prezzo non è ancora noto. ZTE Axon 30 Ultra costa più di 1.000 dollari, quindi l’edizione aerospaziale non costerà certo di meno.

