Anche HONOR si unisce alla nutrita schiera di produttori e rivenditori che ha deciso di anticipare il Black Friday, trasformando l’evento di un giorno in una vetrina lunga almeno una settimana. Prendono infatti il via oggi, sullo store ufficiale di HONOR, le offerte del Black Friday della compagnia cinese, che da poco si è affrancata dal controllo di Huawei per sfuggire al ban imposto nel 2019 dall’allora presidente Donald Trump.

L’evento è caratterizzato da diverse fasi, con alcune offerte attive fin da oggi, altre che arriveranno nel giorno del Black Friday e le ultime promozioni che saranno annunciate il 29 novembre, in quel Cyber Monday che andrà di fatto a chiudere questo caldissimo mese di novembre.

Il Black Friday di HONOR – Fase 1

Il pezzo forte del Black Friday di HONOR è rappresentato ovviamente da HONOR 50, lo smartphone che ha segnato il ritorno in grande stile del brand cinese sui mercati europei. Ci sono offerte anche per chi cerca uno smartwatch, e HONOR ha un paio di modelli proposti a prezzi particolarmente allettanti.

Si parte dunque da HONOR 50, che pur non essendo un top di gamma assoluto è un dispositivo molto intrigante, vuoi per quel look particolare dato dalla cover posteriore atipica, vuoi per la fotocamera decisamente appariscente, vuoi per il giusto compromesso che riesce a offrire in ogni situazione, grazie anche a un software leggero e snello.

Per il Black Friday HONOR 50 è disponibile nelle due varianti presenti sul mercato italiano con o senza accessori in bundle.

Se invece state cercando un nuovo notebook vi segnaliamo HONOR MagicBook Pro AMD, che fino al 30 novembre è scontato di ben 200 euro e può essere acquistato a 617,40 euro invece di 899,90 euro, utilizzando questo link e inserendo il coupon A5PROCOFF prima di procedere al pagamento.

Per gli appassionati di smartwatch invece il Black Friday di HONOR propone MagicWatch 2, disponibile nelle versioni nera o marrone con cassa da 42 o 46 millimetri. Si tratta di un’ottima occasione, visto che tutte le varianti possono essere acquistate a 99,90 euro, in modo da non scontentare nessuno.

Ricordiamo infine che per ogni 500 euro di spesa, acquistando qualsiasi prodotto, l’acquirente avrà diritto a 20 euro di sconto immediato sul carrello. Non vi resta che visitare la pagina dedicata al Black Friday di HONOR utilizzando il link sottostante e scoprire tutti i prodotti in offerta.

Black Friday HONOR