Manca ancora più di una settimana al Black Friday, che quest’anno cade venerdì 26 novembre, ma tutti i principali attori del mercato hanno deciso di anticipare i tempi e stanno già lanciando le proprie promozioni. Un colosso come Amazon non poteva certo rimanere con le mani in mano e per allinearsi alla concorrenza ha annunciato l’avvio della Settimana del Black Friday, che prenderà il via domani 19 novembre e che andrà avanti fino a lunedì 29 novembre, quando il Cyber Monday chiuderà questo lunghissimo mese ricco di occasioni e offerte.

La settimana del Black Friday di Amazon

Tenetevi dunque pronti, perché alla mezzanotte di oggi partirà la Settimana del Black Friday, raggiungibile alla pagina speciale sul sito ufficiale. A disposizione degli acquirenti ci saranno ancora una volta decine di migliaia di prodotti, anche dalle piccole e medie imprese italiane. A questo proposito Amazon ospiterà l’Amazon Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo in programma a Roma il 24 novembre, dalle 14.30 alle 20.

Nel corso della Settimana del Black Friday gli utenti potranno avvalersi dell’aiuto di Alexa per conoscere le migliori offerte, ricorrendo anche all’app per dispositivi mobili per non perdere alcuna occasione. Ricordate inoltre che gli utenti iscritti al servizio Prime (potete usare questo link per provarlo gratis per 30 giorni) avranno un accesso anticipato di 30 minuti alle Offerte Lampo, che solitamente vanno esaurite molto rapidamente.

Tra i prodotti in offerta troverete numerosi elettrodomestici, come la macchina per la pasta di Philips, la macchina per il caffè di De Longhi o la friggitrice Princess, ma anche smart TV Sony e sistemi Home Theatre Bose. Se cercate un nuovo smartphone, o prodotti informatici, troverete sconti su Samsung, OnePlus, OPPO e Xiaomi, ma anche Beats e Sony per le cuffie, Apple e Garmin per gli smartphone, monitor LG e tablet Lenovo, senza scordare i tanti notebook MSI.

Grandi protagonisti della Settimana del Black Friday di Amazon saranno anche i dispositivi che integrano Alexa, con ottimi sconti su tutta la gamma. Eccone alcuni:

Troverete inoltre sconti fino al 30% sui prodotti a marchio Amazon per la casa, sport ed elettronica, sei mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music (per chi non ha mai provato il servizio) o tre mesi di Kindle Unlimited a 9,99 euro, valido solo per i nuovi iscritti. Gli utenti che effettueranno il primo ordine Amazon Fresh (disponibile a Milano, Roma, Torino e Bologna) potranno usare il codice FRESH10 per risparmiare 10 euro su un ordine di almeno 15 euro.

Sconti dal 15 al 30% per i clienti di U2 Supermercato e Pam Panorama, mentre gli utenti che si iscrivono al programma Prime Student riceveranno un coupon da 5 euro e tre mesi di prova gratuita, con il canone annuale fissato a soli 18 euro.

Amazon promette inoltre consegne in un giorno agli iscritti ad Amazon Prime (clicca qui per iscriverti) e consegna nel giorno dell’ordine per le aree metropolitane di Roma e Milano, a fronte di un ordine minimo di 29 euro. Ricordate infine che tutti gli acquisti effettuati dal 1 novembre al 31 dicembre godono di una estensione del periodo di reso. Avrete infatti tempo fino al 31 gennaio 2022 per restituire i vostri acquisti, senza dover avere alcun motivo particolare, ottima soluzione quindi per regali doppi o indesiderati.

Qui sotto trovate il link per accedere a tutte le promozioni del Black Friday Amazon.

Settimana del Black Friday Amazon

Offerte per categoria