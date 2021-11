Il team di sviluppatori di Instagram è in costante fermento e, tra le numerose funzionalità che vengono aggiunte, di tanto in tanto ce n’è anche qualcuna che viene rimossa e questo è il caso di Threads.

Questo servizio di messaggistica esterno a Instagram cesserà di funzionare entro la fine del 2021 e l’app mostrerà un apposito avviso agli utenti a partire dal 23 novembre.

Ricordiamo che Threads è un’applicazione che ricorda Facebook Messenger, in quanto consente agli utenti di inviare e ricevere DM di Instagram con un’interfaccia di messaggistica dedicata al di fuori dell’app principale, il tutto arricchito da una serie di interessanti funzionalità (che saranno disponibili su Instagram non appena Threads sarà definitivamente abbandonata).

Dietro la decisione di chiudere questa applicazione non vi è soltanto la sua scarsa popolarità (pare poco più di 200.000 utenti effettivi) ma anche il desiderio di Meta di unificare e consolidare i vari servizi di messaggistica offerti dal colosso dei social.

E sempre a proposito di questo social network, nelle scorse ore Adam Mosseri ha annunciato su Twitter l’introduzione di due nuove funzionalità: la prima è rappresentata dalla possibilità di cancellare una singola foto da un carosello di immagini e la seconda è invece rappresentata dalla possibilità di segnalare un bug o un problema semplicemente scuotendo lo smartphone.

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake

Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021