Spesso le domande di brevetto depositate dai vari produttori di smartphone ci permettono di scoprire in anticipo cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi e ciò potrebbe valere anche per una nuova soluzione studiata da Samsung.

Il colosso coreano, infatti, all’inizio di questo mese ha ottenuto dal World Intellectual Property Office (WIPO) un brevetto relativo ad una domanda presentata un paio di anni fa e che ha ad oggetto uno smartphone pieghevole che si differenzia da quelli lanciati fino ad oggi dall’azienda.

Samsung brevetta un nuovo tipo di smartphone pieghevole

In particolare, il brevetto in questione ricorda il design adottato sulla serie Samsung Galaxy Z Fold con una differenza di fondamentale importanza: la cerniera è stata posizionata orizzontalmente invece che verticalmente e, in questo modo, si ha tra le mani un dispositivo relativamente corto e largo.

Una volta aperto, il dispositivo del colosso coreano mostra molte somiglianze con i modelli Samsung Galaxy Fold già lanciati e ad essere messo in risalto è il grande schermo, l’ideale per l’utilizzo in ambito lavorativo o multimediale.

Nello schermo flessibile sono stati realizzati due fori per una doppia fotocamera selfie, posizionati al centro mentre quando il dispositivo viene piegato è possibile utilizzare il display anteriore, che ha una forma quadrata ed è affiancato da una fotocamera frontale separata.

Nella parte posteriore troviamo invece un comparto fotografico composto da tre sensori mentre i pulsanti e le porte non sono stati inclusi nelle immagini del brevetto.

Resta da capire se questa soluzione possa essere effettivamente sfruttata dal colosso coreano per un nuovo smartphone pieghevole destinato alla commercializzazione e, in caso affermativo, potrebbe essere il Samsung Galaxy Z Fold4 il principale indiziato ad utilizzare tale form factor.

Per saperne di più probabilmente bisognerà avere pazienza ancora per qualche mese.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Fold 3 5G