Nel lontano 1991 Samsung metteva piede per la prima volta in Italia: da allora, e nei successivi trent’anni, il colosso sudcoreano è stato sempre al fianco del popolo italiano offrendo i benefici delle nuove tecnologie in ogni ambito in cui opera l’azienda.

Samsung celebra i primi 30 anni in Italia

In occasione dei 30 anni di Samsung in Italia, l’azienda ha pubblicato alcuni dati piuttosto interessati di una ricerca svolta in collaborazione con il Politecnico di Milano su un campione di 1000 persone che delinea le macro-tendenze e gli scenari del futuro. Da ormai molti anni la tecnologia è per molti un mezzo per migliorare la qualità della vita delle persone e del modo in cui viviamo: la ricerca ha evidenziato come gli italiani siano attenti al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, al miglioramento della qualità della vita e alla remotizzazione del lavoro.

Il 62% del campione intervistato ha sottolineato quanto il contributo del digitale sia importante per la riduzione dell’impatto ambientale; il 49% lo reputa un motore per il progresso sociale e il 47% lo percepisce come uno strumento per ridurre le disuguaglianze e promuovere una società più inclusiva. A tal proposito per il 54% degli intervistati la smart home può migliorare la gestione dei consumi e quindi partecipare attivamente anche alla tutela dell’ambiente, mentre il 37% ritiene che una smart home sempre connessa renda la vita domestica più semplice anche grazie al controllo da remoto.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. L’Italia è da sempre un Paese strategico per l’azienda, in cui vogliamo continuare a crescere e investire. Da 30 anni, grazie ai nostri prodotti e servizi, accompagniamo gli italiani in un percorso di innovazione, contribuendo all’evoluzione digitale del Paese intero – sottolinea Antonio Bosio, Head of Products & Solutions di Samsung Electronics Italia. “Lo facciamo e lo faremo sempre più in futuro attraverso quella che chiamiamo un’innovazione ‘rilevante’, ovvero lo sviluppo di nuovi dispositivi e strumenti che abbiano la capacità di migliorare in modo significativo la qualità della vita delle persone e una tecnologia accessibile, ovvero una tecnologia che non lasci indietro nessuno, perché tutti devono avere la possibilità di accedere al valore e alle opportunità generate dal digitale.”

La tecnologia è sempre più associata al miglioramento della salute delle persone e quindi a una più alta aspettativa di vita: la popolarità dei dispositivi wearable con sempre più funzioni per la salute sottolinea quanto siano richiesti strumenti per monitorare il benessere fisico a 360°. Il 58% degli intervistati ritiene molto interessante la diffusione di dispositivi per la salute, e anche la presenza di strumenti per il monitoraggio di situazioni di pericolo in città viene vista come molto importante per la stragrande maggioranza degli intervistati.

Il punto della remotizzazione è più attuale che mai. Il Covid-19 ha stravolto il nostro stile di vita e di lavorare: l’arrivo di sistemi sempre più intelligenti di smart working ha permesso a milioni di persone di continuare a lavorare da casa, in remoto. Il 37% degli intervistati è conscio dei benefici del 5G per il lavoro a distanza e anche per la casa intelligente: l’abitazione è tornata a essere centrale per lo svolgimento della vita privata ma anche come luogo di lavoro.

In futuro siamo certi che l’azienda continuerà a essere al fianco degli italiani per migliorare il nostro stile di vita sotto tutti i punti di vista.

