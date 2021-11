In attesa del lancio ufficiale di Samsung Galaxy S21 FE 5G, smartphone al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi mesi, in Rete sono emersi ulteriori dettagli sulle versioni che il colosso coreano dovrebbe portare sul mercato e sui relativi prezzi.

Prima di proseguire è doveroso evidenziare che non vi sono garanzie di attendibilità e, pertanto, le seguenti informazioni vanno prese con il beneficio del dubbio.

Prezzi e versioni di Samsung Galaxy S21 FE 5G

Fatta questa premessa, il 4 gennaio 2022, giorno in cui Samsung dovrebbe presentare ufficialmente questo atteso smartphone, dovrebbero essere annunciate una versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata e una con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata mentre le colorazioni dovrebbero essere quattro (White, Lavender, Cream e Black).

Per quanto riguarda i prezzi, invece, stando al database di un rivenditore la prima potrebbe essere venduta a circa 900 euro (tasse incluse) mentre la seconda a 980 euro: si tratterebbe, nel caso in cui tali cifre dovessero essere confermate, di prezzi probabilmente troppo elevati e ciò anche di fronte a uno smartphone con una dotazione tecnica da primo della classe e che renderebbero difficile (se non praticamente impossibile) un eventuale successo di tale device, soprattutto considerando l’offerta della concorrenza.

Ricordiamo che Samsung Galaxy S21 FE 5G dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 (o da una CPU Samsung Exynos 2100) e dovrebbe poter contare su un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e da uno di profondità da 2 megapixel), una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 15 W) e Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione dell’OS di Google).

Appuntamento alle prossime indiscrezioni che, ne siamo certi, non si faranno attendere.

