Su alcuni social network è facilissimo creare da zero account falsi: alcuni lo fanno per gioco come testimoniano i numerosi account satirici sul web (su Twitter ne esistono a centinaia), ma altri invece sfruttano questa possibilità per scrivere messaggi d’odio o semplicemente per inviare messaggi di spam.

Instagram vuole verificare l’identità con video selfie

Instagram sta per rendere operativo un nuovo sistema che prevede la verifica dell’identità con video selfie. L’azienda in forze a Meta sfrutterà questa funzionalità per allenare gli algoritmi della sua intelligenza artificiale affinché appurino che l’account sia stato creato da una personale reale. Ovviamente la gestione della privacy è un aspetto molto importante e Instagram svela che ogni video selfie verrà eliminato dopo 30 giorni, sarà visibile solo alla compagnia e non verranno raccolti dati biometrici per essere utilizzati dalla tecnologia di riconoscimento del volto. A oggi sembra che la verifica dell’identità su Instagram con i video selfie sia richiesta solo per la creazione dei nuovi account; i vecchi utenti, infatti, non dovrebbero ricevere questa richiesta da parte della compagnia.

Cosa ne pensate della funzionalità? Secondo voi è un buon sistema per confermare l’identità di una persona? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

