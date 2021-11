Il primo smartphone pieghevole di OPPO potrebbe arrivare il mese prossimo secondo le ultime indiscrezioni, ma la casa cinese sta lavorando a dispositivi forse ancora più interessanti. Sono infatti spuntati nuovi brevetti riguardanti modelli con schermi estensibili e arrotolabili.

Lo smartphone pieghevole OPPO potrebbe arrivare a breve

Partiamo dallo smartphone pieghevole OPPO, che secondo quanto sappiamo dovrebbe avere il nome in codice “Peacock“. Il dispositivo è oggetto di indiscrezioni ormai da tempo, ma non è ancora stato presentato ufficialmente. Le ultime provenienti dalla Cina sostengono che lo smartphone possa essere lanciato il mese prossimo, mentre un misterioso modello con nome in codice “Butterfly” dovrebbe essere disponibile il prossimo anno.

Nello stesso messaggio su Weibo vengono elencate alcune delle presunte specifiche tecniche di questo OPPO Fold, che potrebbe disporre di SoC Qualcomm Snapdragon 888, display 2K da 8 pollici LTPO a 120 Hz di refresh rate, fotocamere da 50 MP (Sony IMX 766) e da 32 MP e batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Forse non dovremo attendere molto per scoprire se tutto questo si rivelerà corretto: siamo sicuri che presto torneremo a parlare del presunto OPPO Fold.

La OPPO del futuro: ecco i brevetti per smartphone arrotolabili

Nel frattempo sono spuntate nuove interessanti immagini legate a brevetti richiesti da OPPO per dispositivi con schermi estensibili e arrotolabili. A inizio anno abbiamo avuto modo di scoprire da vicino e dal vivo OPPO X 2021, ma per il momento non sono stati commercializzati modelli definitivi.

La domanda di brevetto è stata presentata da OPPO a marzo 2021, ma l’immagine seguente è stata pubblicata dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) qualche giorno fa. Viene mostrato un dispositivo in stile Samsung Galaxy Z Flip3 5G, con un’importante differenza: lo schermo si allunga invece di piegarsi e non sembra presentare “difetti” come le piegature (visibili e anche percepibili), anche se bisognerà vedere il risultato finale.

Per meglio apprezzare come potrebbe essere uno smartphone di questo tipo possiamo dare uno sguardo ai render realizzati dal graphic designer Technizo Concept, che si è ispirato proprio ai brevetti.

Non sappiamo se un dispositivo del genere vedrà mai la luce, ma si tratterebbe certamente di una soluzione interessante: vi piacerebbe avere a disposizione uno smartphone con display estensibile e arrotolabile o preferireste rimanere sugli schermi pieghevoli (o tradizionali magari)?

