Per alcune applicazioni e alcuni giochi non è più possibile vedere quando lo sviluppatore ha rilasciato l’ultimo aggiornamento. Questa informazione è molto importante, in quanto rappresenta l’unico modo per vedere se un’app viene ancora aggiornata regolarmente, non potendo fare affidamento solo sul changelog.

Il Play Store non visualizza più la data di aggiornamento di alcune app e giochi

Al momento non è chiaro il motivo per cui mancano le informazioni di aggiornamento per alcune app e giochi, ma potrebbe trattarsi di un bug momentaneo dal momento che la situazione viaria da utente a utente, inoltre non sembra esserci un motivo valido per rimuovere questa informazione. Alcuni utenti vedono il campo “Aggiornato il” e altri no e questo risulta piuttosto seccante soprattutto per le app a pagamento.

Gli utenti segnalano anche altri errori di visualizzazione per app e giochi che tuttavia sono stati in grado di correggere temporaneamente ripristinando l’app Google Play Store. Forse Google sta attualmente apportando alcune modifiche dietro le quinte che sono già visibili agli utenti o causano malfunzionamenti.

