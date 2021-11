I badge delle notifiche sono da tempo una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti Android, in quanto consentono con una rapida occhiata della homescreen di sapere quante e quali applicazioni hanno delle novità che richiedono un’interazione e pare che il team di sviluppatori di Google Messaggi stia studiando un miglioramento di tale sistema.

Stando a quanto è possibile apprendere dalle ultime release beta dell’applicazione, infatti, il colosso di Mountain View sta provando ad inserire un badge anche all’interno dell’applicazione per mettere meglio in evidenza le chat che richiedono l’attenzione degli utenti.

Un’altra novità per Google Messaggi

La novità è stata scovata in almeno due distinte versioni di Google Messaggi (una delle quali è la v. 10.6.240) con delle piccole differenze e ciò ci conferma che i lavori non sono ancora terminati.

Fino a questo momento Google ha preferito mostrare i messaggi non letti esclusivamente con il testo in grassetto, proprio come fa con i thread di Gmail non aperti. Tuttavia, i punti o i badge sono comuni in molte altre app di messaggistica (basti pensare a WhatsApp) o nei client di posta elettronica, quindi non stiamo di certo parlando di una funzionalità esclusiva del colosso di Mountain View.

Al momento non vi sono garanzie che tale nuova funzionalità venga implementata per tutti gli utenti di Google Messaggi, in quanto il colosso statunitense è solito testare numerose feature che poi vengono messe da parte e ciò potrebbe verificarsi anche in questo caso.

Ad ogni modo, chi usa molto Google Messaggi potrebbe trovare comodo un indicatore più facilmente visibile accanto alle chat non lette e probabilmente proprio per tale ragione potrebbe essere prima o poi messo a disposizione di tutti gli utenti.

Al momento tale novità pare essere frutto di un aggiornamento lato server. Potete comunque scaricare le ultime versioni disponibili di Google Messaggi da APK Mirror o dal Google Play Store: