Dalla piattaforma di Kickstarter arriva un nuovo interessante progetto che ha ad oggetto un dispositivo studiato per mettere a disposizione degli utenti un’ampia varietà di soluzioni aggiuntive per soddisfare tutte le proprie esigenze multimediali: stiamo parlando di DOCKCASE USB-C Smart Hub 8 in 1.

Si tratta di un dispositivo che ha come obiettivo principale quello di offrire agli utenti tutta una serie di strumenti per esaltare al massimo le potenzialità dei propri device in ambito sia lavorativo che multimediale.

Ad esempio, è possibile sfruttare DOCKCASE USB-C Smart Hub per collegare un notebook ad un secondo schermo e avere così una postazione di lavoro non solo più comoda ma anche più efficiente.

Ecco un video che ci offre una dimostrazione di ciò che è possibile fare con DOCKCASE USB-C Smart Hub:

Le principali caratteristiche di DOCKCASE USB-C Smart Hub 8 in 1

DOCKCASE USB-C Smart Hub è dotato di un design curato e di un piccolo schermo da 1,5 pollici grazie al quale gli utenti hanno la possibilità di interagire con esso e può contare su un proprio sistema operativo, aggiornamenti firmware, un sistema di raffreddamento basato sull’utilizzo di una ventola, il supporto HDMI, la capacità di riprodurre contenuti in risoluzione 4K a 60 Hz e la trasmissione di dati via USB fino a 10 Gbps.

Ma DOCKCASE USB-C Smart Hub è studiato anche per svolgere altre attività, come ad esempio ricaricare i dispositivi ad esso connessi, con la possibilità di gestire la velocità di ricarica per megli adattarsi alle varie tipologie di device.

Non manca, infine, la possibilità di personalizzare le varie funzionalità di DOCKCASE USB-C Smart Hub in base alle proprie esigenze.

In sostanza, DOCKCASE USB-C Smart Hub può essere considerato un dispositivo che può essere sfruttato in vari scenari, dall’ufficio alla casa o anche in movimento.

Se abbiamo stuzziato la vostra curiosità e desiderate saperne di più, trovate la pagina dedicata su Kickstarter seguendo questo link. Il prezzo durante la campagna è di 89 dollari, con spedizioni in programma per gennaio 2022.