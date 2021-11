Il concorso per i 30 anni di Samsung Italia mette in palio Galaxy Z Flip3 5G e altri super premi

Per festeggiare al meglio i propri 30 anni con i propri affezionati clienti, Samsung Electronics Italia ha deciso di indire il concorso “Innovatori da 30 anni”, che mette in palio dei premi estremamente ghiotti, tra cui lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip3 5G e il monitor da gaming Samsung Odyssey Serie G9-G95T.

“Innovatori da 30 anni” di Samsung Italia: modalità di partecipazione

Il concorso “Innovatori da 30 anni” indetto da Samsung Italia ha preso il via nella giornata di ieri, 11 novembre 2021, e la partecipazione sarà possibile fino alle ore 23.59 del 30 novembre 2021. Al termine del percorso, la giuria provvederà ad individuare due vincitori e dieci riserve entro e non oltre il 14 dicembre 2021.

Il concorso ha come ambito territoriale di riferimento l’Unione Europea e la partecipazione è aperta a qualsiasi persona fisica ivi residente, maggiorenne al momento dell’iscrizione al concorso, che abbia installato prima dell’inizio del concorso o installi nel corso del periodo

di registrazione sul proprio dispositivo mobile a marchio Samsung l’app “Samsung Members” (versione 3.3.00.14 o successive) e che abbia effettuato o effettui nel corso della durata del concorso l’iscrizione al Samsung Account e che abbia associato, o associno nel corso della durata del concorso, un prodotto a marchio Samsung al proprio Samsung Account.

La partecipazione al concorso in argomento è completamente gratuita, ma è preclusa ai collaboratori e/o dipendenti di Samsung Italia.

Una volta effettuato l’accesso all’app Samsung Members, l’utente deve: entrare nella sezione Benefit; cliccare sul banner del concorso “Innovatori da 30 anni” e poi sul tasto “Partecipa Ora”; confermare la propria volontà di partecipare al concorso accettando il relativo regolamento e concedendo la liberatoria richiesta; caricare un video di durata minima di 15 secondi e massima di 45 secondi che risponda alla richiesta “raccontaci come un prodotto Samsung ti ha fatto sentire innovatore” e confermarne il caricamento.

Quanto alla citata liberatoria, nel regolamento ufficiale si legge testualmente che ogni partecipante “sarà responsabile personalmente di ciascun video inviato e garantisce di esserne

proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione” e che, accettando il regolamento, “cede a Samsung, a titolo gratuito, senza limiti territoriali e di tempo, il diritto di pubblicare, usare (anche a scopo pubblicitario), modificare, riprodurre anche parzialmente, diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute più opportune da Samsung), distribuire, preparare opere derivate, visualizzare e divulgare in qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale ciascun video inviato nell’ambito del presente Concorso“.

Premi in palio e selezione dei vincitori

È inutile girarci intorno, i due fortunati vincitori riceveranno dei pacchetti premio da leccarsi i baffi. Ciascuno di essi, infatti, avrà diritto a un set di prodotti composto da:

un Samsung Galaxy Z Flip3 5G (SM-F711BZEAEUE), valore commerciale di 1.099 euro; una Samsung TV Neo QLED 4K (QE55QN95AATXZT), valore commerciale di 2.299 euro; una scopa elettrica senza fili Samsung JET 90 Premium (VS20R9048T3/ET), valore commerciale di 469 euro; un monitor Samsung Gaming Odyssey Serie G9-G95T da 49″ Dual QHD Curvo (LC49G95TSSRXEN), valore commerciale di 1.399 euro.

Insomma, ciascun vincitore otterrà un pacchetto dal valore complessivo di 5.266 euro, per un montepremi totale dell’iniziativa pari a 10.532 euro.

I vincitori verranno selezionati dalla giuria del concorso sulla base della qualità del video inviato e della qualità del messaggio in esso contenuto. La convalida della vincita avverrà solo per effetto della Comunicazione di Accettazione data rispondendo entro 48 ore all’e-mail di notifica della stessa. Il pacchetto premio verrà consegnato gratuitamente all’indirizzo comunicato in sede di accettazione entro 180 giorni dalla Comunicazione di Accettazione. I premi non assegnati ai vincitori e alle riserve verranno devoluti alla ONLUS Associazione Sorridimi Onlus.

Per maggiori dettagli e per scaricare il regolamento, potete visitare la pagina ufficiale dell’iniziativa a questo link.

