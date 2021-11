Xiaomi Mi Watch Lite torna in offerta a un prezzo super su Amazon

Se siete alla ricerca di uno smartwatch e volete spendere poco, quest’offerta per Xiaomi Mi Watch Lite su Amazon potrebbe fare decisamente al caso vostro: il wearable di Xiaomi viene proposto al prezzo minimo.

Xiaomi Mi Watch Lite al prezzo minimo su Amazon

Com’è ovvio che sia, Xiaomi Mi Watch Lite non è e non aspira ad essere lo smartwatch più completo o avanzato in circolazione, tuttavia, per la fascia di prezzo di cui fa parte, è alquanto interessante.

Sì, perché, pur trovandosi di fatto a competere con le smartband dal punto di vista economico, Mi Watch Lite può vantare un aspetto più simile ad uno smartwatch vero e proprio e soprattutto un display più ampio. In aggiunta a questo, se paragonato al suo gemello Redmi Watch venduto in Cina, è sprovvisto del microfono (e quindi dell’assistente vocale) e del chip NFC, ma è dotato del GPS integrato.

Entrando nel merito dell’offerta di Amazon, Xiaomi Mi Watch Lite è attualmente acquistabile – con formula “venduto e spedito da Amazon” – a 39,99 euro. Pur non trattandosi di un prezzo inedito, è comunque il più basso mai raggiunto dal device ed è nettamente più interessante rispetto a quello di listino (69,99 euro).

Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta per acquistare questo modello, o più in generale uno smartwatch economico, non vi resta che cliccare sul link sottostante e approfittare di quest’offerta:

Acquista Xiaomi Mi Watch Lite, Nero a 39,99 euro su Amazon.it