Dalla Germania arriva la notizia di una curiosa iniziativa targata Samsung e dedicata agli acquirenti di uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy.

La divisione tedesca del colosso coreano, infatti, ha deciso di offrire agli utenti un panno morbido e vellutato per la pulizia, da richiedere gratuitamente attraverso l’applicazione Samsung Members.

Stando a quanto si apprende, la promozione in questione pare essere già terminata, in quanto il quantitativo di panni messi da parte dal produttore (ossia 1.000) probabilmente è già stato esaurito.

Una curiosa iniziativa di Samsung in Germania

Ovviamente non parliamo di un accessorio particolarmente costoso, in quanto si tratta di un panno di dimensioni 20 x 20 cm che è possibile acquistare a cifre contenute in molti negozi ma, dato che parliamo di un regalo, il gesto è sempre gradito.

Pare, inoltre, che per richiedere tale panno non avesse alcuna importanza lo smartphone posseduto: che si trattasse di uno dei nuovi e costosi pieghevoli come Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G o di un modello di fascia media come Galaxy A52s, dell’attuale top di gamma Samsung Galaxy S21 o di un telefono meno recente, non faceva differenza.

Sembra che alla base di tale iniziativa vi sia ancora una volta la rivalità con Apple, che in un recente evento ha lanciato un panno per lucidare il proprio iPhone: questo accessorio, di dimensioni 16 x 16 cm, viene venduto a ben 25 euro. Ebbene, quello di Samsung non solo è molto più grande ma è anche gratuito (anche se disponibile in quantità limitate).

Al momento non vi sono informazioni relative ad una simile iniziativa del colosso coreano anche in altri mercati e, pertanto, potrebbe rimanere un’esclusiva di quello tedesco. Oppure nel corso delle prossime settimane potrebbe essere riproposta anche in altri Paesi, magari nel nostro. Staremo a vedere.

L’app Samsung Members può essere scaricata dal Google Play Store:

