Il record di due milioni di smartphone OPPO venduti nel nostro Paese è un chiaro esempio di quanto gli utenti siano evidentemente soddisfatti del brand, e non solo dal punto di vista dei prodotti lanciati in questo ultimo periodo.

Tanti servizi OPPO oltre alla garanzia per gli smartphone

Molto lo si deve anche ai servizi post-vendita e alla policy di garanzia degli smartphone OPPO che li rendono così appetibili sul (nostro) mercato. L’azienda, ascoltando le esigenze dei consumatori soprattutto in ambito customer service, ha fatto proprie alcune regole da rispettare per superare i rigidi standard di commercializzazione con più di 360 test pensati per valutare la qualità costruttiva dei prodotti.

Focalizzandoci sulla garanzia degli smartphone OPPO, l’azienda aggiunge due ulteriori vantaggi alla copertura tradizionale di 24 mesi: OPPO Care Light e OPPO Care. La prima, indirizzata agli utenti su OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Lite, OPPO Reno6 5G e OPPO Reno6 Pro 5G, prevede tre mesi di garanzia per danni accidentali dall’acquisto e un cambio schermo gratuito; la seconda, invece, pensata per gli utenti su OPPO Find X3 Pro, comprende sempre un cambio schermo gratuito e la garanzia annuale contro i danni accidentali.

Sono tutti servizi integrativi a costo zero che estendono l’usabilità dei dispositivi OPPO e rendono ancora più all’allettante gli smartphone dell’azienda. Infine, OPPO offre anche servizi di consulenza personalizzata, call center, live chat e assistenza via email.

