Le offerte del Black Friday non danno cenno di tregua e, dopo l’incredibile sconto su Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 256 GB e le numerose occasioni lanciate da MediaWorld, questa volta arriva OnePlus con il Mystery Bundle.

Non perdete il Mystery Bundle di OnePlus

Domani, 12 novembre, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e poi dalle ore 14:00 alle ore 15:00, potete scoprire cos’ha in serbo per voi OnePlus con il Mystery Bundle collegandovi al sito web linkato in calce alla news.

Come ogni Mystery bundle di OnePlus, il pacchetto includerà due prodotti casuali con il nome del prodotto con il prezzo più alto verrà mostrato nella fase di check-out; il secondo, invece, verrà consegnato come prodotto misterioso a scelta tra:

OnePlus Buds

OnePlus Warp Charge Type-C Cable da 100 cm

OnePlus Handy Marsupio

OnePlus Nord CE 5G 8+128 GB Charcoal Ink

OnePlus Nord N10 5G

OnePlus FW20 Duo Pack Active Socks

OnePlus Bullett Wireless Z

OnePlus Buds Z (Steve Harrington Editor, OnePlus Type-C Bullets Auricolari neri)

