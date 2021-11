L’applicazione per Android di N26 si aggiorna sul Google Play Store alla versione 3.69 e introduce alcuni cambiamenti interessanti che saranno sicuramente apprezzati dagli utenti. Andiamo a scoprire le novità.

N26 si aggiorna sul Play Store: le novità della versione 3.69

L’app N26 permette di avere accesso a un conto corrente con IBAN italiano e di eseguire tante operazioni: tra queste bonifici, addebiti per gli abbonamenti, pagamenti di MAV/RAV, PagoPA, invio di denaro ad altri clienti, ma anche pagamenti contactless attraverso Google Pay e tanto altro. Con l’aggiornamento alla versione 3.69, l’applicazione per Android non si limita ad apportare miglioramenti generici per garantire un’esperienza più fluida e piacevole, come specificato nel changelog, ma introduce alcune novità interessanti.

La prima consente di impostare un budget di spesa mensile e di ricevere una notifica una volta raggiunto l’80% di quest’ultimo, in modo da potersi regolare con gli acquisti. A disposizione anche una panoramica settimanale per tenere tutto sotto controllo. L’ultima novità riguarda l’assistenza: da questa versione è possibile trovare risposte alle domande e ai dubbi direttamente consultando il Support Center.

L’aggiornamento dell’app N26 3.69 è disponibile al download attraverso il Google Play Store. Per installare l’ultima versione potete seguire il badge qui di seguito.

Potrebbe interessarti: grande festa finale del Manà Manà Black Friday di Unieuro: 22% di sconto su quasi tutto