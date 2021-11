Quante volte vi siete trovati a dover cercare un appoggio di fortuna per il vostro smartphone in modo da poter fare una foto di gruppo, o a un panorama mozzafiato? E quante volte avete rischiato di far cadere lo smartphone durante la registrazione di un video? Oggi vi proponiamo un piccolo accessorio in vendita su Amazon, che trova posto nella tasca della giacca, nella borsa del notebook o in una borsetta da donna, e che vi tornerà molto utile in parecchie situazioni.

Selfie stick/treppiede Bluetooth in super offerta

Questo utile accessorio ha una dimensione compatta (misura circa 18 centimetri di lunghezza) e funge sia da selfie stick che da treppiede. Dispone infatti di un tubo telescopico che permette di raggiungere una estensione massima di 68 centimetri, più che sufficienti dunque per ottenere buone inquadrature anche con gruppi numerosi.

È possibile trovare l’angolo perfetto grazie alla testina che sostiene il supporto dello smartphone, che può essere ruotata di 360 gradi in maniera molto semplice. Il telecomando Bluetooth integrato nello stick ma rimovibile all’occorrenza, permette di scattare in maniera rapida e senza preoccupazioni. La batteria da 210 mAh è sufficiente per realizzare circa 10.000 scatti.

Ma la comodità di questo accessorio è anche la presenza di tre gambe che possono essere estratte per trasformarlo all’occorrenza in un tripode, ideale per scattare foto di gruppo a distanza ma anche per foto notturne., quando serve un tempo di esposizione più lungo. E con un tripode potete riprendere, ad esempio, una partita di calcio, con una stabilizzazione decisamente migliore.

Il treppiede si rivela molto utile anche per chi realizza video da pubblicare sui social e vuole mantenere una inquadratura fissa senza rischi di far cadere lo smartphone. La staffa supporta smartphone con schermi la cui diagonale è compresa tra i 4,7 e i 6,5 pollici, con sistema operativo Android o iOS.

Potete acquistare il selfie stick Bluetooth su Amazon a 18,98 euro

