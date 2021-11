Lo smartphone OPPO Reno6 Pro 5G è arrivato sul mercato lo scorso giugno con il SoC Qualcomm Snapdragon 870 5G e uno schermo OLED da 6,5 ​​pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Gli ingegneri di DxOMark hanno testato in maniera approfondita il display di OPPO Reno6 Pro 5G rivelandone i pro e i contro.

DxOMark dice la sua sul display di OPPO Reno6 Pro 5G

Secondo quanto emerso dai test il display di OPPO Reno6 Pro 5G porta con sé diversi problemi, in particolare la mancanza di luminosità che penalizza la visualizzazione delle foto e dei video HD10. In ambienti con scarsa illuminazione lo schermo è leggermente abbagliante, mentre alla luce del sole non offre abbastanza luminosità. Guardandolo da una prospettiva angolata il display perde luminosità e contrasto significativi e risulta appena leggibile.

Lo schermo ha una luminosità ragionevolmente uniforme ma ha un’area leggermente più luminosa nella parte inferiore e un’area leggermente più scura sul lato destro. Le immagini su assumono una sfumatura rosa sia in condizioni interne che esterne, mentre sotto la luce del sole il dispositivo mostra una leggera dominante arancione e i colori sono spesso troppo saturi, inoltre è visibile una leggera dominante blu-rosa e le tonalità della pelle appaiono più rosse di quanto dovrebbero essere.

Il display di questo smartphone OPPO manca di precisione nei toni dell’arancione e del blu, inoltre il punto bianco, che è già abbastanza rosa, si sposta ulteriormente nel rosa e poi nel blu quando lo si guarda da angoli diversi. La luminosità è leggermente bassa e i toni scuri nei contenuti HDR10 non mostrano dettagli.

Sebbene lo schermo mostri alcune discrepanze di frame nei video a 30 e 60 fps, nei test di laboratorio non erano visibili disallineamenti di frame durante la riproduzione di videogiochi. Il dispositivo non mostra duplicazioni di fotogrammi e gestisce abbastanza bene il motion blur, tuttavia accusa un notevole ritardo nella riproduzione dei video dopo un salto in avanti o indietro. Sebbene OPPO Reno6 Pro 5G sia preciso durante lo zoom nell’app galleria, non sempre rileva i tocchi sugli angoli e sui bordi. Il display è fluido durante la navigazione sul Web e lo scorrimento nella galleria, meno durante il gioco.

Infine il display reagisce ad alcuni tocchi fantasma, principalmente in modalità orizzontale, e alcuni aliasing sono visibili durante la riproduzione di videogiochi. Nel complesso il display di OPPO Reno 6 Pro 5G si posiziona al ventunesimo posto nella classifica globale e al quinto posto nella classifica premium.

