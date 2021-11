OmniVision Technologies, leader di tecnologie di imaging digitale avanzate, ha appena annunciato un nuovo sensore di immagine costruito specificamente per le fotocamere frontali degli smartphone.

Il nuovo sensore OV32C da 32 MP è il primo esemplare RGBC dell’azienda a offrire il rapporto prestazioni/dimensioni ideale per le fotocamere selfie frontali degli smartphone di prossima generazione.

OmniVision lancia un nuovo sensore che migliora le prestazioni delle fotocamere selfie

L’OV32C è caratterizzato da un formato ottico compatto da 1/3,2 pollici e include la tecnologia RGBC che consente al sensore di offrire la migliore qualità dell’immagine in diverse situazioni di illuminazione.

Il sensore offrirebbe un’esperienza utente migliore utilizzando l’elaborazione dell’intelligenza artificiale per eseguire automaticamente varie attività comuni come il rilevamento del volto, la scansione del codice QR e molto altro.

Come noto lo spazio a disposizione per il modulo della fotocamera frontale degli smartphone è molto limitato, ma il nuovo OV32C affronta questa sfida fornendo prestazioni pari a quelle offerte dai sensori da 1/2,8 pollici in un formato più compatto, da 1/3,2 pollici.

La società ha inoltre ridotto la complessità di implementazione per i produttori con un algoritmo di fusione da RGBC a Bayer su chip, quindi non è necessaria un’unità di elaborazione RGBC separata.

Bisognerà tuttavia aspettare i test nel mondo reale per conoscere le capacità di questo sensore. OmniVision ha dichiarato che rilascerà ulteriori informazioni durante l’evento CES 2022 che si terrà tra il 5 e l’8 gennaio.

Da non perdere: Migliori smartphone per fotocamera