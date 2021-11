Con Xiaomi 12 sempre più vicino, rumor e leak si susseguono a ritmo frenetico per svelare quanti più segreti possibili sull’attesa serie di smartphone di fascia alta del colosso cinese.

Rumor sulla fotocamera e batteria di Xiaomi 12

In queste ore il sempre affidabile Digital Chat Station ha pubblicato un tweet incentrato sulla fotocamera di Xiaomi 12: secondo il leaker, il modello standard non disporrà dello zoom periscopico; gli utenti interessati a questa funzionalità dovranno spostare la propria attenzione sulle versioni Xiaomi 12 Ultra o Xiaomi 12 Pro.

Cambierebbe anche il sensore principale: addio al sensore da 108 MP, uno dei punti di forza della serie Xiaomi Mi 11 5G, per fare posto invece a un sensore da 50 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, Digital Chat Station sottolinea che verrà implementata una nuova soluzione in grado di incrementarne l’autonomia, il tutto senza aumentare lo spessore del telefono.

Xiaomi MIX 5 va come un treno

Mentre gli occhi di molti sono ovviamente puntati sul lancio di Xiaomi 12, l’azienda cinese è impegnata anche nello sviluppo della nuova generazione di Xiaomi MIX. Secondo Digital Chat Station lo sviluppo di Xiaomi MIX 5 procede secondo i piani e sarà addirittura annunciato in anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista; sembra, infatti, che la compagnia possa svelare Xiaomi MIX 5 a inizio estate 2022.

