Per il mese di novembre i clienti Fastweb possono ottenere diversi premi e sconti partecipando al programma di affiliazione FastwebUP. In base al tipo di contratto sottoscritto con l’operatore, ogni cliente verrà suddiviso in tre cluster di appartenenza: Jumper per i clienti mobile, Sprinter per i clienti su rete fissa e Dreamer per chi possiede entrambe le tipologie di contratto.

Con FastwebUP in palio un buono Carrefour da 500 euro

I pacchetti UPBox di novembre 2021, ovvero i premi standard offerti a tutti gli utenti e riscattabili tramite l’applicazione mobile o l’area clienti sul sito, sono suddivisi in quattro pacchetti:

Primo bundle – Attrezzati per le feste! 4 corsi in omaggio su Life Learning tra i 15 disponibili buono sconto del 30% per l’abbonamento mensile o trimestrale di Allyoucanfit buono sconto di 10 euro sul sito BricoBravo a fronte di una spesa minima di 70 euro

Secondo bundle – Non ti incartare! sconto del 30% acquistando almeno 3 prodotti Abiby sconto di 10 euro su GameStop a fronte di una spesa minima di 50 euro sconto di 20 euro sul sito papername su un ordine minimo di almeno 39,96 euro

Terzo bundle – Destinazione Felicità! 2 mesi gratuiti di Storytel con ascolto di podcast e audiolibri senza limiti buono sconto di 20 euro su eDreams per tutte le prenotazioni A/R con valore minimo pari a 100 euro sconto di 10 euro sul sito Venchi a fronte di una spesa minima di 49 euro

Quarto bundle – Emozioni in Anteprima sconto del 13% su tutti i prodotti disponibili sul sito di LG buono sconto del 35% su tutti i dolci disponibili sulla pagina del sito Eurocali 15 euro di sconto su Uber Eats a fronte di un ordine minimo di 20 euro



Ogni utente Fastweb, in base al proprio cluster di appartenenza, potrà scegliere un numero limitato di pacchetti mensili. Infine, ogni cliente iscritto al programma di affiliazione FastwebUP può partecipare al concorso per vincere un buono Carrefour del valore di 100 euro e partecipare anche all’estrazione finale (entro il 31 gennaio 2022) per vincere un buono Carrefour del valore di 500 euro.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



