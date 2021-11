Anche quest’anno Amazon ha deciso di giocare d’anticipo e in vista del Black Friday lancia una montagna di promozioni che riguardano decine di migliaia di prodotti. Come sempre è facile perdersi in questo mare di offerte e abbiamo deciso di selezionare alcune degli sconti più allettanti relativi a smartphone, tablet, smartphone e altri prodotti, che potete acquistare da oggi e fino al 18 novembre, risparmiando notevolmente sul loro acquisto.

Amazon Early Black Friday: gli smartphone

State cercando un nuovo smartphone e avete atteso questo periodo dell’anno per risparmiare in maniera consistente? Amazon non vi delude e ha preparato numerosi sconti su smartphone di tutte le fasce di prezzo. Abbiamo quindi selezionato quelle che ci sembrano più allettanti per aiutarvi a ottenere il massimo risparmio possibile.

Amazon Early Black Friday: i tablet

Il Black Friday è una occasione perfetta anche per chi cerca un nuovo tablet, sia per lavorare da casa sia per avere un dispositivo da utilizzare per la fruizione di contenuti multimediali, per leggere le news o le riviste in formato digitale. Le offerte non sono moltissime ma qualcosa si trova di sicuro.

Amazon Early Black Friday: gli smartwatch

Non mancano, com’era più che logico attendersi, le proposte legate agli smartwatch compagni sempre più affidabili sia per gli amanti di attività sportive sia per chi lavora e non ha la possibilità di consultare lo smartphone in ogni momento. Grazie allo smartwatch potrete infatti vedere le notifiche in qualsiasi momento, e senza disturbare nessuno.

Amazon Early Black Friday: le cuffie

Nelle offerte dell’Early Black Friday ci sono anche moltissime cuffie, nella maggior parte dei casi wireless e true wireless, anche perché ormai la maggior parte degli smartphone è sprovvista di connettore da 3,5 pollici.

Huawei FreeBuds Pro a 99 euro invece di 179,99 euro

Sony WF-C500 a 69,90 euro invece di 99,99 euro

ASUS ROG Strix Go a 126,99 euro invece di 179,90 euro

Yamaha TW-E3A true wireless a 64 euro invece di 129 euro

Amazon Early Black Friday: i power bank

Nella nostra selezione non potevano ovviamente mancare i power bank, dispositivi indispensabili per chi viaggia per lavoro o divertimento, ma anche per studenti e lavoratori da casa, che magari non hanno sempre a disposizione una presa di corrente. Con un Power bank potrete ricaricare lo smartphone o altri dispositivi e continuare a lavorare in ogni situazione.

Queste erano solamente alcune delle offerte che potete trovare su Amazon in occasione dell’Early Black Friday, che ci accompagnerà fino al 18 novembre, in attesa delle offerte del Black Friday che arriveranno successivamente. Per scoprire le altre migliaia di prodotti in promozione di invitiamo a consultare le altre offerte preparatorie al Black Friday e a visitare la home page di Amazon, dove troverete tutte le indicazioni necessarie.