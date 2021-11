Linuxct, volto noto di XDA che in passato ci aveva portato i live wallpaper di Xiaomi Mi 10 Ultra con i fantastici anelli di Saturno, in queste ore annuncia un aggiornamento per il port dei Super Wallpaper della MIUI 12.

I link al download per il port dei Super Wallpaper della MIUI 12

Il nuovo update include nuove immagini della Terra e di Marte: nel dettaglio è possibile scegliere tra la spiaggia del Navagio in Grecia, le nostre Dolomiti, oppure Pahrump Hills e Bahram Vallis per la collezione dei live wallpaper di Marte.

Lo sviluppatore ha sfruttato il rilascio della nuova versione del port dei Super Wallpaper della MIUI 12 per includere alcune interessanti novità, come la possibilità di selezionare scene diverse utilizzando il nuovo sistema di configurazione e accedere a tutti gli sfondi da un unico APK. L’implementazione di un singolo APK ha però comportato la rimozione della scelta dei wallpaper per il tema chiaro e scuro; al suo posto viene introdotto il supporto alla luminosità dinamica che si occupa di modulare la luminosità del wallpaper in base all’orario.

Lo sviluppatore fa sapere che gli utenti abituati a utilizzare il tema scuro possono impostare il cambio automatico al tema scuro con una differenza di 1 munito: infatti, impostandolo dalle 04:00 del mattino alle 03:59 del mattino, si è sicuri che la modalità scura sia sempre attiva.

Se siete interessati potete scaricare il port ai seguenti link:

