Siete rimasti colpiti dai nuovi live wallpaper della MIUI 12 di Xiaomi Mi 10 Ultra? Niente paura, perché grazie a un APK (quasi) tutti potete scaricare i due sfondi animati di Saturno e utilizzarli sul vostro smartphone Android. Ecco come fare e i dispositivi compatibili.

Lo scorso aprile Xiaomi ha svelato la sua nuova interfaccia, la MIUI 12, e non c’è voluto molto per poter mettere la mani sui bellissimi live wallpaper della Terra e di Marte. Con l’arrivo del flagship Xiaomi Mi 10 Ultra e i festeggiamenti per il suo decimo compleanno, il produttore ha pensato di introdurre altri due sfondi animati, questa volta con protagonista Saturno e i suoi iconici anelli.

Stiamo parlando di Faraway Rings, disponibile in versione verticale e orizzontale: potete scaricarli e utilizzarli sul vostro attuale smartphone Android senza grossi problemi, è sufficiente avere tra le mani un dispositivo con almeno Android 8.0 Oreo. Il live wallpaper mostra una visione da lontano del pianeta nella lockscreen, per poi passare al contatto ravvicinato una volta sbloccato lo smartphone.

This is Faraway Rings, the Super Wallpaper featured in the Mi 10 Ultra, ported to work on any Android device running Android 8.0 and above! This first video shows the Vertical version of it. pic.twitter.com/Lpq8V5iCxm

— linuxct (@linuxct) August 12, 2020