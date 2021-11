I fan delle faccine attendono con impazienza ormai da tanto tempo Unicode 14.0, il cui rilascio è stato posticipato a causa della pandemia di Coronavirus e finalmente il team di The Unicode Consortium ha svelato la nuova raccolta di emoji per il 2021.

Così come è stato precisato qualche giorno fa attraverso l’account ufficiale su Twitter, tra gli 838 nuovi caratteri di Unicode 14 ci sono 37 nuove emoji, destinate a sbarcare su smartphone e sistemi operativi desktop nel corso del prossimo anno.

Ecco le nuove emoji di Unicode 14.0

Tra le novità troviamo un saluto, un occhio solo che sbircia, un viso che si scioglie e una faccina che trattiene le lacrime ma anche mani in varie posizioni (e colori), inclusa un’emoji di due mani che formano un cuore. Ed ancora, un nido con le uova e uno vuoto, uno scivolo, tre fagioli, un troll, una stampella, un salvagente e una patente di guida.

In pratica, non sembrano esserci grosse novità rispetto alle emoji anticipate lo scorso luglio dal team di sviluppatori di The Unicode Consortium e che gli utenti hanno avuto la possibilità di votare per eleggere quella con più preferenze.

Non mancano, ad ogni modo, delle piccole modifiche che rendono ancora più efficace il risultato finale, come ad esempio i dettagli più curati della faccina con le lacrime di commozione. Per la prima volta The Unicode Consortium sta anche aggiungendo ufficialmente il supporto formale per diverse tonalità della pelle e ciò dovrebbe portare all’unificazione dell’aspetto di tali emoji su tutte le piattaforme.

Queste nuove emoji saranno integrate in un futuro aggiornamento di Android, probabilmente pianificato per il 2022 ma ci sono buone probabilità che gli utenti di Google potranno cominciare a sfruttarle anche prima, in quanto potrebbero essere implementate nelle prossime release di Gboard e Google Messaggi, sbarcando di fatto anche nelle precedenti versioni dell’OS mobile del colosso di Mountain View.