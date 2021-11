Senza dubbio Google Arts & Culture non rientra nel gruppo di applicazioni più popolari del colosso di Mountain View ma il suo team di sviluppatori di tanto in tanto introduce qualche piccola novità e ciò è quanto è avvenuto anche nelle scorse ore con un aggiornamento.

Le novità della versione 9.0.27 di Google Arts & Culture per Android

Una volta effettuato l’aggiornamento alla versione 9.0.27, toccando il pulsante della fotocamera al centro della barra in basso si accede immediatamente a “Ritratti di animali domestici”: grazie a tale funzionalità è possibile scattare una foto del proprio animale domestico e il sistema di Google la confronterà con “opere d’arte provenienti da musei di tutto il mondo”.

Ecco come il colosso di Mountain View descrive tale funzionalità:

Viaggia attraverso le opere d’arte e scopri quali somigliano di più al tuo animale domestico. Questa nuova funzione sperimentale utilizza la tecnologia di visione artificiale per confrontare la foto del tuo animale domestico con migliaia di opere d’arte storiche.

La funzionalità Pet Portraits include dipinti, sculture e vecchie fotografie ma non si limita solo a cani o gatti, in quanto può trovare opere d’arte con volpi, pecore e altri animali.

Così come avviene per i selfie umani, anche in questo caso vengono assegnate delle corrispondenze classificate in base a una percentuale e gli utenti hanno la possibilità di visualizzarle come immagini fisse scorrevoli o in una sorta di presentazione simile a una storia. Non manca, ovviamente, la possibilità di salvarle e condividerle (in tali casi viene generata una scheda che presenta la propria immagine e la famosa opera d’arte con le informazioni di accompagnamento, incluso dove è possibile trovare l’opera).

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate scaricare la versione 9.0.27 di Google Arts & Culture per Android, potete trovare il relativo file APK da APK Mirror.