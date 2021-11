Il Google Play Store, forte di oltre 2,7 milioni di applicazioni, rappresenta senza dubbio una delle colonne portanti del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, una delle principali ragioni dell’enorme successo riscosso a livello globale da Android.

Proprio l’enorme quantitativo di applicazioni e giochi disponibili sullo store ufficiale di Android in alcuni casi potrebbe rendere un po’ più complicato trovare ciò che si sta cercando e, anche per tale motivo, il colosso di Mountain View ci tiene ogni anno a dare risalto alle app e ai giochi che sono stati apprezzati maggiormente dagli utenti per la loro qualità.

E così, dato che si avvicina il momento dei Google Best Awards 2021, il team di Google ha aperto le votazioni degli utenti per stabilire la migliore applicazione e il miglior gioco di quest’anno.

I giochi e le applicazioni in lizza per il 2021

Queste sono le dieci applicazioni in nomination:

Questi, invece, sono i dieci giochi in lizza per il titolo:

Come votare i migliori giochi e app del Google Play Store

Fino al 17 novembre gli utenti avranno la possibilità di votare i loro giochi e app preferiti. I vincitori degli Users’ Choice awards e della selezione del team editoriale del Google Play Store (Best of 2021) saranno annunciati il 30 novembre.

La pagina dedicata alle votazioni la trovate seguendo questo link.