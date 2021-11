Samsung Internet Beta è il browser ufficiale del colosso sudcoreano che trova posto sui dispositivi dell’azienda. In queste ore è stato rilasciato l’aggiornamento alla versione 16.0.2.15 di Samsung Internet Beta che, tra le altre cose, introduce una novità piuttosto comoda.

Novità aggiornamento 16.0.2.15 di Samsung Internet Beta

Infatti, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, dopo avere installato la nuova versione beta è possibile scegliere di posizionare la barra degli URL in basso o in alto. Per quanto possa apparire una novità secondaria, in realtà posizionare la barra degli URL in basso semplifica di molto l’utilizzo degli smartphone, soprattutto quelli muniti di display piuttosto generosi.

È stato anche introdotto il supporto ai tab di gruppo per catalogare in maniera intelligente le schede aperte, e anche la possibilità di scegliere l’HTTPS come protocollo di navigazione prioritario mentre si naviga sul web.

Come aggiornare Samsung Internet Beta

L’aggiornamento 16.0.2.15 di Samsung Internet Beta è disponibile sul Play Store cliccando il badge sottostante, oppure potete installarlo manualmente scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.

Aggiorna Samsung Internet Beta



