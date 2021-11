Samsung Galaxy Z Flip3 5G è probabilmente lo smartphone più interessante tra quelli lanciati dal colosso coreano nel corso del 2021 e ciò non tanto per la sua dotazione hardware quanto per il suo speciale form factor: grazie al display pieghevole, infatti, può richiudersi e assumere dimensioni decisamente compatte, una rarità nell’attuale panorama della telefonia.

E il colosso coreano, consapevole che è proprio questo il punto di forza di tale device, ha deciso di metterlo in risalto con una nuova iniziativa portata avanti in Australia in collaborazione con Dr Denim, azienda specializzata nella produzione di jeans.

Arriva una speciale versione di Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Il colosso coreano ha reso noto che venderà in Australia una speciale edizione dello smartphone, chiamata “Z Flip Pocket Denim”, realizzata per celebrare il form factor di questo telefono, che si adatta alla perfezione alle classiche forme delle tasche dei jeans, garantendo così agli utenti la possibilità di portarlo con sé senza alcun fastidio, quasi senza accorgersi della sua presenza.

Del resto, a differenza della maggior parte degli smartphone, si deve riconoscere al colosso coreano il merito di avere realizzato un telefono che effettivamente è più comodo da trasportare anche in tasca.

I jeans Z Flip Pocket Denim saranno venduti in Australia a 1.499 dollari, prezzo che include anche il Samsung Galaxy Z Flip3 5G. Disponibile sia per uomo che per donna, questo speciale pacchetto potrà essere acquistato sul sito Web di Dr Denim.



Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone pieghevole di Samsung troviamo un display esterno SuperAMOLED da 1,9 pollici e uno interno pieghevole Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ refresh rate adattivo fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, una fotocamera frontale da 10 megapixel, una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel e una batteria da 3.300 mAh.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy Z Flip3 5G