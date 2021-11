Per quanto Samsung sia una delle migliori aziende al mondo per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti software – non ci dimentichiamo che l’azienda è spesso la prima a pubblicare le patch di sicurezza per i propri dispositivi -, arriva per tutti il momento in cui uno smartphone si avvia verso la fine del suo ciclo di vita.

Aggiornamenti semestrali per Samsung Galaxy A20s e non solo

Samsung Galaxy A20s, Galaxy A30s, Galaxy A50s e Galaxy A70s, com’è possibile osservare dal sito ufficiale dell’azienda, sono stati spostati dal gruppo di smartphone che ricevono aggiornamenti trimestrali a quelli che invece vengono aggiornati ogni semestre, quindi solo due volte all’anno.

I dispositivi presenti all’interno di questa categoria sono evidentemente prossimi a non ricevere più alcun tipo di assistenza software da parte della compagnia, il che è assolutamente normale anche per un’azienda come Samsung da qualche anno a questa parte è sempre più impegnata ad offrire un supporto software il più completo possibile.

Se possedete uno tra gli smartphone sopracitati, forse è arrivato il momento di guardarvi attorno alla ricerca di un altro dispositivo: in tal caso vi consigliamo di leggere le nostre guide sui migliori smartphone Android e sui migliori smartphone Samsung.

In copertina Samsung Galaxy A52s 5G

