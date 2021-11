Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S22, uno degli smartphone che nel corso del prossimo anno punteranno a conquistare il titolo di telefono più desiderato e sul quale le aspettative dei fan del colosso coreano sono piuttosto elevate.

L’occasione giusta ci è fornita dalla pubblicazione in Rete di nuove indiscrezioni che provano a fornirci qualche anticipazione su quello che dovrebbe essere il design scelto dal team di Samsung per i nuovi device di punta dell’azienda.

Ecco come potrebbe essere il design di Samsung Galaxy S22

Stando a quanto viene riportato da Let’s Go Digital, Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ dovrebbero vantare un design simile a quello dell’attuale generazione mentre dovrebbe essere solo la versione Ultra ad arrivare sul mercato con un look decisamente rinnovato.

Il designer Giuseppe Spinelli, alias Snoreyn, ha così realizzato delle immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy S22, almeno sulla base delle indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento. E il risultato sembra piuttosto interessante:

In particolare, il design del comparto fotografico di Samsung Galaxy S22+ dovrebbe essere praticamente il medesimo di quello di Galaxy S21+ (probabilmente anche per contenere i costi) mentre sia frontalmente che posteriormente il modello base e quello Plus dovrebbero avere una superficie piatta.

Le presunte caratteristiche più importanti

Le dimensioni del display dovrebbero leggermente più contenute rispetto a quelle dei modelli del 2021, passando da 6,2 pollici a 6,06 pollici la versione base e da 6,7 pollici a 6,55 pollici quella Plus mentre non cambieranno il rapporto di forma (19,5:9) e il refresh rate (fino a 120 Hz)

Passando al comparto imaging, frontalmente dovrebbe trovare spazio una fotocamera da 10 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una tripla fotocamera con sensore primario Samsung ISOCell GN5 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un sensore da 10 megapixel con zoom ottico 3x.

Tra le altre caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Samsung Exynos 2200 con GPU AMD o Qualcomm Snapdragon 898 (a seconda dei mercati), almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (senza supporto MicroSD), una batteria da 3.700 mAh (versione base) con supporto alla ricarica rapida a 25 W (la versione Plus dovrebbe avere una batteria più capiente e con una ricarica a 45 W).

Per l’esordio sul mercato ci sarà da attendere fino a febbraio 2022.