Il weekend è finalmente arrivato, e questa volta sarà anche più lungo del solito. Per festeggiare, il Samsung Shop propone un nuovo Flash Weekend con sconto del 15% su numerosi prodotti della categoria mobile, ma anche diversi altri codici sconto per i prodotti del marchio. Andiamo a scoprire tutto.

Flash Weekend sul Samsung Shop, ma non solo: ecco tutte le offerte disponibili

Fino alle 23:59 di lunedì 1 novembre sarà possibile sfruttare il coupon “SAMSUNGFLASH” per ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti della categoria Mobile di Samsung (smartphone, tablet Android e non solo). Il ribasso è disponibile per tutti i prodotti di quest’ultima categoria a patto che non rientrino nelle esclusioni elencate qui. Per ottenere lo sconto del 15% sul prezzo di vendita è necessario digitare il suddetto coupon dopo aver aggiunto il prodotto al carrello.

Vai alle offerte del Flash Weekend

Il Samsung Shop propone anche il codice sconto “SAMSUNGWEEK“, sempre fino all’1 novembre 2021: grazie a quest’ultimo è possibile ottenere un ribasso del 5% su TV e Soundbar, oppure del 10% su Elettrodomestici e Informatica. Ma non è finita qui: ecco tutti gli altri coupon sfruttabili in questi giorni sullo shop online ufficiale del produttore (alcuni erano già a disposizione e sono stati prorogati):

Vi ricordiamo che si sta avvicinando il Black Friday: potete già iniziare a mettere tra i preferiti le nostre pagine dedicate alle offerte in arrivo.

