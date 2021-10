In seguito alla grave alluvione che ha colpito la parte orientale della Sicilia, in particolare i comuni della provincia di Catania, WINDTRE ha deciso di lanciare una iniziativa solidale a supporto della popolazione colpita dall’evento meteorologico.

WINDTRE regala traffico per una settimana

Tutti i clienti WINDTRE che risiedono in uno dei comuni della provincia di Catania possono infatti chiamare il numero 159, dedicato all’assistenza clienti, per ricevere 100 GB di traffico Internet aggiuntivo da utilizzare entro una settimana. Non ci sarà ovviamente alcun costo aggiuntivo e al termine del periodo indicato la promozione si disattiverà automaticamente, senza bisogno di contattare nuovamente l’assistenza.

Si tratta dunque di un piccolo gesto da parte di WINDTRE che vuole consentire a tutti i clienti in possesso di una SIM prepagata di poter continuare a comunicare con i propri cari e per contribuire a superare una emergenza quanto mai difficile e complessa.