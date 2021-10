Per quanto una persona faccia attenzione alla tipologia di applicazioni installate sul proprio smartphone, in alcuni casi è possibile essere tratti in inganno e finire con ritrovarsi con un’app legata a un servizio di SMS a pagamento.

Google rimuove molte app dal Play Store legate a UltimaSMS

I ricercatori di Avast hanno scoperto una rete di ben 151 applicazioni legate a una campagna di SMS a pagamento e a UltimaSMS: tutte le applicazioni si spacciavano come servizi utili (app per fare fotografie, giochi, scanner di codici QR, eccetera), mentre in realtà spingevano gli utenti a registrarsi a servizi SMS a pagamento.

Una volta installata una di queste app legate a UltimaSMS, essa prelevava immediatamente alcune informazioni molto delicate, tra cui: codice IMEI, posizione geografica e il numero di telefono. Una volta introdotto il proprio numero di telefono al primo avvio, ecco che si veniva automaticamente aggiunti a un servizio di SMS a pagamento anche da 40 dollari al mese.

“Le app scoperte sono essenzialmente identiche nella struttura, il che significa che la stessa struttura dell’app di base viene riproposta numerose volte. Queste copie sono mascherate da app autentiche attraverso profili di app ben costruiti sul Play Store“, sottolineano i ricercatori di Avast. “I profili presentano foto accattivanti e descrizioni di app allettanti insieme a medie di recensioni spesso elevate. Tuttavia, a un esame più attento, hanno dichiarazioni generiche sulla privacy e presentano profili di sviluppatori di base con indirizzi e-mail generici. Tendono anche ad avere numerose recensioni negative da parte di utenti che hanno identificato correttamente le app come truffe o sono caduti nella truffa“.

Vi consigliamo di controllare immediatamente le immagini soprastanti per scoprire se avete installato una delle applicazioni legate a UltimaSMS; in tal caso vi consigliamo di cancellarle immediatamente. Fortunatamente Google è già corso ai ripari effettuando il ban di tutte le applicazioni dal Play Store legate a UltimaSMS.

Come proteggersi da questo genere di minacce

Spesso è difficile proteggersi da questo genere di minacce, ma in alcuni casi basta avere un minimo di accortezza e seguire alcuni semplici consigli:

evitare di installare applicazioni di dubbia provenienza anche se consigliate da video promozionali;

contattare il proprio operatore telefonico e chiedere di disabilitare ogni servizio di SMS a pagamento sulla propria linea telefonica;

prima di installare una nuova applicazione controllare sempre i feedback rilasciati da altri utenti che l’hanno già installata;

evitare di indicare il proprio numero di telefono in applicazioni di cui non potete garantirne la sicurezza al 100%;

evitare di installare applicazioni da fonti sconosciute ma piuttosto puntare a quelle presenti sul Play Store.

