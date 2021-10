La divisione mobile di Sony è ancora ben al di sotto rispetto alla fine degli anni 2000, ma la strategia attuale dell’azienda e il focus sui dispositivi di fascia sembrano rivelarsi fruttuosi.

Secondo l’ultimo rapporto sugli utili del colosso giapponese, il suo segmento delle comunicazioni mobili ha registrato ricavi più elevati nel 2021 rispetto al 2020.

La divisione smartphone dell’azienda ha accumulato circa 871,6 milioni di dollari nel secondo trimestre fiscale 2021 rispetto ai 695,7 milioni del corrispondente periodo del 2020.

La società ha anche confermato che questo aumento delle entrate è stato il risultato di un aumento delle vendite unitarie di smartphone, un fatto impressionante visto che arriva nel mezzo di una carenza globale di semiconduttori che ha già portato alcuni produttori a ridimensionare le proiezioni di spedizione.

Il 2021 si sta rivelando un buon anno per la divisione mobile di Sony

Nel primo trimestre del 2021 la divisione mobile Sony ha registrato una perdita di circa 112,6 milioni di dollari rispetto al primo trimestre del 2020 ed è peggiorata nel secondo trimestre del 2019 rispetto allo stesso del 2018, con una retrazione di 2,4 miliardi di dollari registrata su questo periodo.

In particolare, il 2020 è stato il primo anno dal 2017 in cui Sony ha registrato un profitto e il 2021 sembra continuare con questa tendenza. Le comunicazioni mobili hanno visto un aumento di 469 milioni di dollari nel primo semestre dell’anno fiscale 2021 rispetto all’anno precedente.

Anche se è probabilmente troppo presto per definirlo un completo recupero, sembra che la divisione smartphone di Sony stia iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel. Per ora, la strategia della società di tagliare i costi e aumentare il prezzo di base dei suoi prodotti sta facendo miracoli per i suoi profitti.

