La batteria di Xiaomi Mi 11 Lite 5G messa alla prova da DxOMark

Xiaomi Mi 11 Lite 5G è uno degli smartphone di fascia media meglio riusciti dell’anno, è stato affiancato più di recente dall’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE (ecco la nostra recensione) e adesso è stato messo alla prova da DxOMark per il classico test di durata della batteria.

Come se la cava la batteria di Xiaomi Mi 11 Lite 5G secondo DxOMark

Xiaomi Mi 11 Lite 5G è uno smartphone completo e competitivo sotto tutti i punti di vista, ma in questo caso il team di DxOMark ne ha saggiato le capacità in termini di autonomia e ricarica.

Prima di vedere i risultati del test è doveroso ricordare come lo smartphone disponga di una batteria da 4.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W con il caricabatterie incluso in confezione. Non è supportata, invece, la ricarica wireless.

DxOMark ha assegnato a Xiaomi Mi 11 Lite 5G un punteggio complessivo di 67 punti, frutto della media di 54 punti per l’autonomia, 80 punti per le performance lato ricarica e 71 punti sul fronte dell’efficienza. Con questi punteggi, lo smartphone si piazza al ventottesimo posto nella classifica Global Ranking e al dodicesimo in quella Advanced Ranking. Insomma, non esattamente un piazzamento entusiasmante, ma neppure da buttare.

I lati positivi sottolineati sono: il superamento di due giorni di autonomia con un uso moderato e il raggiungimento del 60% di carica in appena 30 minuti. I lati negativi, invece, comprendono: un’autonomia scarsa con streaming di musica e video sotto rete 4G e l’ultimo 10% di batteria che dura meno del previsto. Per il test completo, potete visitare il link in fonte.

